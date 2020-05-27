Uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı

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<br>Hasan ASLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alınan H.K. (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Sarayköy ilçesinin Duacılı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, tedirgin davranışları nedeniyle H.K.'yi takibe başladı. Bir süre devam eden takibin ardından durdurulan H.K.'nin üzerinde yapılan aramada; 10 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Sarayköy Hasan ASLAN<br>2020-05-27 15:07:01<br>

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