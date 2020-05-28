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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de iş yerlerinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İHA

Korona virüse (Kovid19) tedbirleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, talepte bulunan esnafların dükkanlarını Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Denizli’de iş yerlerinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Korona virüse (Kovid19) tedbirleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, talepte bulunan esnafların dükkanlarını Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerine düzenli bir şekilde uymaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında şehrin yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri talep eden esnafın işyerlerini de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Kent’in bir çok mahallesi ve işlek caddelerinde çalışma yapan Belediye ekipleri Yeni Şafak Mahallesi’nde de Üçler Bulvarı'nda talep eden esnafın iş yerleri ile otobüs duraklarını dezenfekte etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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