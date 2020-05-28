Denizlispor, Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor Yeşil-siyahlı kulüpte ikinci korona virüs testi yapıldı

'O günler çok özlendi'

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Süper Lig hazırlıklarını kapsamında günün ilk idmanını tamamlayan Denizlispor'da, antrenman sonrası ikinci kez korona testi yapıldı.

Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda güç ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyon'nun yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Denizli Özel Cerrahi Hastanesi tarafından futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci defa korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının yarın kulübe bildirileceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan, yeşilsiyahlı ekibin günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştireceği öğrenildi.

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