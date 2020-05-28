El freni çekilmeden park edilen otomobil, anne ve kızına çarptı

<br>Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, el freni çekilmeden park edilen otomobil, yokuş aşağı yaklaşık 150 metre sürücüsüz olarak hareket etti. Otomobil önce kaldırımda yürüyen anne ve kızına, ardından da bir iş yerine çarparak durdu. Anne ve kızı, güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı yara almadan atlattı.<br>Kaza, saat 15.00 sıralarında Feslikan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen 20 FF 082 plakalı otomobil, yokuş aşağı kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 150 metre sürücüsüz ilerleyen otomobil, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı. Ardından da cep telefonu satışı yapan iş yerinin vitrinine çarparak durdu.<br>Kaldırıma çıkan otomobilin anne ile kızına çarpma anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekiler otomobili iterek, bulunduğu yerden kaldırıp, daha güvenli bir yere götürdü. Kazayı yara almadan atlatan ancak büyük şok yaşayan anne ve kızının yardımına ise çevredeki esnaf koştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-05-28 17:53:05<br>

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