15 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 1 kardeşi öldü, diğeri ağır yaralı

'O günler çok özlendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çal ilçesinde Ramazan K.'nin (15) kardeşleriyle birlikte tarlaya giderken kullandığı traktör devrildi. Kazada, Ali Mert K. (4) yaşamını yitirirken, ağabeyi Muharrem K. (8) ağır yaralandı, sürücü Ramazan K. ise yara almadan kurtuldu.<br>Kaza, saat 10.00 sıralarında Bayıralan Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Ramazan K. tarlaya gitmek için kardeşleri Muharrem K.(8) ve Ali Mert K.'yi de yanına alarak yola çıktı. Tarlaya giden toprak yolda kontrolden çıkan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Ali Mert K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Muharrem K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ramazan K. ise kazayı yara almadan atlattı. Savcının incelemesinin ardından Ali Mert K.'nin cenazesi, Çal Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çal Deniz TOKAT<br>2020-05-28 18:12:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.