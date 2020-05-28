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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

İHA

Denizli'de ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Denizli’de ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Karacasu yolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet Erdem yönetimindeki 20 TP 800 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Erdem ile yanında bulunan Aysel Erdem yaralandı. Yaralılardan araç içerisinde sıkışan Aysel Erdem itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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