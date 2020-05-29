Denizli’de yüzlerce kişi 74 gün sonra cuma namazı için buluştu Denizli’de vatandaşlar cuma namazı için cami ve pazar yerlerine akın etti Aylar sonra kılınan toplu namaz sosyal mesafe kurallarına göre eda edildi Camilerde yer bulamayanlar cuma namazı için meydan ve pazar yerlerini doldurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 74 gündür kapalı olan camiler yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de açıldı. Cuma namazı camilerde olduğu gibi meydan ve pazar yerlerinde de kılındı.

Denizli’de korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan cuma namazı ile açıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sadece camilerde değil, kentteki meydan ve pazar yerlerinde de cuma namazı kılındı. Camiler, meydan ve kapalı pazar yerlerine 1 metre aralıkla çizgiler çizilerek namaz kılanların birbirlerine 1 metreden fazla yaklaşması engellendi.



Bin 75 kişilik kapalı pazar yerinin neredeyse tamamı doldu

Tedbirler kapsamında camilerde abdesthane ve tuvaletler kapalı olduğu için vatandaşlar abdestini camiye ve namaz kılacakları yerlere gelmeden aldı. Namaz kılmak için camilerle birlikte kapalı pazar yerlerine gelen vatandaşların çoğu, seccade ve tespihlerini yanlarında getirdi. Bin 75 kişi kapasiteli Anafartalar Kapalı Pazar Yeri’nde eda edilen cuma namazında alanın neredeyse tamamının dolu olması dikkatlerden kaçmazken, cemaat uzun bir aradan sonra namaz kılmanın heyecanı ile adeta cami ve meydanlara akın etti.



Hutbede korona virüse karşı dikkatli olunması istendi

Merkezi sistemle verilen ‘Hamdolsun Rabbimize’ konulu cuma hutbesinde ise vatandaşlardan korona virüse karşı tedbirli olmaları istenerek, “Aziz İstanbul’un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslama ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım” ifadelerine yer verildi.

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