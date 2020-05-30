Buğday tarlalarında yangınla ilgili kundaklama şüphesi

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<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, buğday ekili arazilerde çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü. Yangınların farklı alanlarda çıkması nedeniyle jandarma kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.<br>Kocabaş Mahallesi Acıdere mevkisindeki Osman Karaduman'a ait buğday ekili tarlalarda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Birkaç ayrı noktada aynı anda çıktığı belirlenen yangınlarda yaklaşık 20 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Honaz jandarma karakolu ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-05-30 18:42:34<br>

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