Büşra öğretmen, kazada hayatını kaybetti

<br>Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öğretmen Büşra Çerşil (26), yaşamını yitirdi.<br>Kaza, saat 03.00 sıralarında Kumkısık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Büşra Çerşil, kullandığı 35 AD 5934 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde otomobil sürücü Büşra Çerşil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir özel okulda öğretmen olan Çerşil'in cesedi, ters dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Çerşil'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ters dönen otomobil ise vinç ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN <br>2020-05-31 11:26:01<br>

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