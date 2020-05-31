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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu çıktı Uyuşturucu kadının çantasından çıktı Olayda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı

İHA

Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, olayın ardından 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeler ise gözaltına alınan kadının çantasından çıktı.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu çıktı Uyuşturucu kadının çantasından çıktı Olayda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı

Denizli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, olayın ardından 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeler ise gözaltına alınan kadının çantasından çıktı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Üçgen Köprülü Kavşak mevkisinde trafik polisleri yaptığı denetimlerde, 68 FN 765 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobilin peşine düşen ekipler kısa süreli bir kovalamaca sonrası aracı denetim noktasından birkaç kilometre ileride durdurmayı başardı. Ekipler ardından yaptıkları incelemede araç sürücüsü H.G.’nin ehliyetsiz olduğunu belirledi. Araç içerisindeki şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler yaptıkları aramada ise kadın bir şahsın çantasında içime hazır 2 paket uyuşturucu madde ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.
Olayın ardından araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, sürücü H.G.’ye ise ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 473 TL idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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