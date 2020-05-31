Denizlispor'da işlem tamam

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- Süper Lig'de 15 Haziran pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak maçta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor iç transferde hamlelerini sürdürüyor.<br>Geçen hafta, lig bitiminde sözleşmesi sona erecek stoper Mustafa Yumlu ile 2 yıllığına prensipte el sıkışan yönetimin, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru ve Olcay Şahan'la da anlaşma aşamasına geldiği açıklandı. Sezon bitiminde mukaveleleri sona erecek 3 oyuncuyla masaya oturan başkan Ali Çetin'in bir aksilik yaşanmazsa oyuncularla yeni bir sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Yerli futbolcularla ilgili bir sorun yaşamayan yeşil-siyahlıların sözleşmeleri bitecek yabancıları Ogenyi Onazi, İsmail Aissati ve Kibong Mbamba'yla da görüşeceği ifade edildi. Teknik direktör Bülent Uygun'un takımın iskelet kadrosunun korunmasını istediği ve başkan Çetin'in takımı dağıtmayacağı vurgulandı.<br>"İÇ TRANSFERİ TAMAMEN BİTİRMEK İSTİYORUZ"<br>Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Çetin, "Ligimiz haziranda başlayıp temmuzda sona erecek. Sonra kısa bir aranın ardından 2020-2021 sezonuna geçeceğiz. Bu süreçte iç transferi tamamen bitirmek istiyoruz. Dış transferde de çalışmalarımızı olacak" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-05-31 12:41:58<br>
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