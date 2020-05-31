Alkollü sürücünün çarptığı kamyonet, traktörün üstüne çıktı Kamyonet üstüne çıktığı traktörü metrelerce sürükledi Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı Alkollü sürücünün yakını olayı görüntüleyen İHA ekibine saldırdı

Denizli’de sürücüsünün alkollü olduğu otomobilin çarptığı kamyonet, kontrolden çıkıp traktöre çarptı. Kamyonet çarptığı traktörün üstüne çıkıp metrelerce sürüklerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından alkollü sürücünün yakınları ise İHA ekibine saldırarak darp etti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Turgay Y.’nin kullandığı 20 ADF 289 plakalı otomobil, önünde seyreden Hüseyin Özden idaresindeki 20 N 0181 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyonet önündeki Ahmet Doğan yönetimindeki 20 BP 363 plakalı traktöre çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisi ile üstüne çıktığı traktörü yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazanın hemen ardından otomobil sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken lastiği patlayınca olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ilerde durmak zorunda kaldı. Bölgeye gelen polis ekipleri diğer sürücülerin ifadesi doğrultusunda kaçan aracı yakalamak için peşine düşerken, otomobili bir süre gittikten sonra yol kenarında buldu.



“Kamyonet savrulunca benim tepeme çıktı”

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