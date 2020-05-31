Alkollü sürücünün çarptığı kamyonet, traktörün üstüne çıktı Kamyonet üstüne çıktığı traktörü metrelerce sürükledi Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı Alkollü sürücünün yakını olayı görüntüleyen İHA ekibine saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü sürücünün çarptığı kamyonet, traktörün üstüne çıktı Kamyonet üstüne çıktığı traktörü metrelerce sürükledi Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı Alkollü sürücünün yakını olayı görüntüleyen İHA ekibine saldırdı

İHA

Denizli'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobilin çarptığı kamyonet, kontrolden çıkıp traktöre çarptı. Kamyonet çarptığı traktörün üstüne çıkıp metrelerce sürüklerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından alkollü sürücünün yakınları ise İHA ekibine saldırarak darp etti.

Alkollü sürücünün çarptığı kamyonet, traktörün üstüne çıktı Kamyonet üstüne çıktığı traktörü metrelerce sürükledi Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı Alkollü sürücünün yakını olayı görüntüleyen İHA ekibine saldırdı

Denizli’de sürücüsünün alkollü olduğu otomobilin çarptığı kamyonet, kontrolden çıkıp traktöre çarptı. Kamyonet çarptığı traktörün üstüne çıkıp metrelerce sürüklerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından alkollü sürücünün yakınları ise İHA ekibine saldırarak darp etti.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Turgay Y.’nin kullandığı 20 ADF 289 plakalı otomobil, önünde seyreden Hüseyin Özden idaresindeki 20 N 0181 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyonet önündeki Ahmet Doğan yönetimindeki 20 BP 363 plakalı traktöre çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisi ile üstüne çıktığı traktörü yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazanın hemen ardından otomobil sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken lastiği patlayınca olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ilerde durmak zorunda kaldı. Bölgeye gelen polis ekipleri diğer sürücülerin ifadesi doğrultusunda kaçan aracı yakalamak için peşine düşerken, otomobili bir süre gittikten sonra yol kenarında buldu.

“Kamyonet savrulunca benim tepeme çıktı”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru kediye belediye sahip çıktı
YEREL HABERLER Yavru kediye belediye sahip çıktı
65 yaş üstü vatandaşlar üçüncü defa sokakta
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar üçüncü defa sokakta
Sağlık çalışanlarına ve eczacılara ücretsiz ulaşım desteği devam edecek
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ve eczacılara ücretsiz ulaşım ...
Büşra öğretmen, kazada hayatını kaybetti /Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Büşra öğretmen, kazada hayatını kaybetti /Ek fotoğraf
Denizlispor'da işlem tamam
YEREL HABERLER Denizlispor'da işlem tamam
Uzun süredir kapalı olan spor salonlarında kontenjanlar dolmak üzere Spor salonlarını açılış heyecanı sararken, spor hocaları “Adaptasyon programları ile başlayın” uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Uzun süredir kapalı olan spor salonlarında ...
Anne ve 2 çocuğundan 23 gündür haber alınamıyor Kızlarından ve torunlarından haber alamayan aile kayıp başvurusunda bulundu Aile üyeleri kızlarının ve torunlarının bulunmasını istiyor
YEREL HABERLER Anne ve 2 çocuğundan 23 gündür haber ...
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu çıktı Uyuşturucu kadının çantasından çıktı Olayda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçtan ...
Büşra öğretmen, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Büşra öğretmen, kazada hayatını kaybetti
Stajyer ehliyetle polise alkollü yakalanan gençten ilginç tepki Para cezası kesilen genç, “Sadece bir tane bira içtim, yaktınız beni vallahi” dedi Trafik kurallarını ihlal eden 125 sürücüye 68 bin 935 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Stajyer ehliyetle polise alkollü yakalanan gençten ...
Hurdaya dönen otomobilde genç öğretmen can verdi
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilde genç öğretmen can verdi
Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı trafik polisleri kovalamaca sonrası yakaladı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı trafik polisleri ...
Önce otomobille sonra yayan kaçmaya çalışan vatandaşa 2 bin 798 TL'lik trafik cezası Otomobilini arkadaşına verip kaçtı sonrasında ikna edilip aracının başına geri getirildi
YEREL HABERLER Önce otomobille sonra yayan kaçmaya çalışan vatandaşa ...
Duvar arasında kalan yavru kedi için itfaiye seferber oldu
YEREL HABERLER Duvar arasında kalan yavru kedi için itfaiye seferber ...
Ormanda kaybolan epilepsi hastası kadın 8 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Ormanda kaybolan epilepsi hastası kadın 8 saat sonra ...
Denizlispor aylar sonra evinde, Atatürk Stadyumu'nda antrenmana çıktı Denizlispor çift kale maç ile Sivasspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor aylar sonra evinde, Atatürk Stadyumu'nda ...
Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti
YEREL HABERLER Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda ...
Buğday tarlalarında yangınla ilgili kundaklama şüphesi
YEREL HABERLER Buğday tarlalarında yangınla ilgili kundaklama ...
Ahır, yangında kül oldu
YEREL HABERLER Ahır, yangında kül oldu
Yangının ortasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yangının ortasında kalan ineği itfaiye ekipleri ...
Beyaz cennet Pamukkale 74 gün sonra sıkı tedbirlerle açılıyor
YEREL HABERLER Beyaz cennet Pamukkale 74 gün sonra sıkı tedbirlerle ...
Denizli'deki termik santral projesi durduruldu
YEREL HABERLER Denizli'deki termik santral projesi durduruldu
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Özkan'dan termik santral açıklaması “Tavas Aldan bölgesine termik santral yapılabilmesi şu anda mümkün değildir” Özkan, Türkiye’nin 190 ülkeden gelen korona yardım talebinin 105’ni cevap verdiğini açıkladı Özkan’dan Denizli’ye ‘şehir hastanesi’ müjdesi
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili ...
Düştüğü kanaldan kurtarılan tavşan korumaya alındı
YEREL HABERLER Düştüğü kanaldan kurtarılan tavşan korumaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X