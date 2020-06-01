Denizlispor son sürat

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlara verilen arada çalışmalarını sürdüren ve testleri negatif çıkan Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçı için geri sayıma geçti. Ligin 27'nci haftasında 15 Haziran Pazartesi günü 21.45'te başlayacak maçta kırmızı-beyazlılarla deplasmanda karşı karşıyla gelecek Ege ekibinde tüm sakat oyuncular da iyileşti.<br>Teknik direktör Bülent Uygun, takımın performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Oyuncularım büyük bir hırsla maça hazırlanıyor. Bu süreçte sosyal mesafe kurallarına da uyuyoruz. Sivasspor maçıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Koronavirüs öncesi iyi bir konumdaydık ve çıkış yakalamıştık. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Ligi en iyi şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-01 13:49:31<br>

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