Denizlisporlu futbolcular Recep Niyaz, Oğuz Yılmaz, Radoslaw Murawski ve Zakarya Bergdich, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçı öncesinde hazır olduklarını söyledi.

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların keyifli olmaları gözden kaçmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen ve tedbirlere uyan futbolcular, antrenmanlara erken başlamanın çok iyi olduğunu belirtti. Antrenmanda futbolculardan Recep Niyaz, Oğuz Yılmaz, Radoslaw Murawski ve Zakarya Bergdich basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Recep Niyaz: "Lige ara vermeden öncede iyi bir çıkışımız vardı"

Antrenmanlara devam ettiklerini ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte maç hazırlıklarına iyi bir şekilde başladıklarını söyleyen Recep Niyaz, "1 Haziran itibariyle normalleşme yavaş yavaş başladı. Ben bu saatten sonra futbolun hayatımıza girip, en azından insanların bir nevi odak noktasını değiştirebileceğimize inanıyorum. Bu yolda çalışmalarımıza biraz erken başladık. Yavaş yavaş ilerlemeye başladık. İyi de hazırlanıyoruz, önümüzde 8 maç var ve hakikatten zor maçlarımız var. Kafaya oynayan ekiplerle oynayacağız. Hiç boşa atılacak bir ekip değiliz. İyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz, iyide bir takımız. Bunu en başından beri söylüyoruz. Lige ara vermeden öncede iyi bir çıkışımız vardı. Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Bütün maçlarda puan ve puanlarla inşallah ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah hepimiz emeklerimizin karşılığını alırız. Zor bir maç olacak ama dediğim gibi biz son 3 haftada gerçekten çok zor maçlarda iyi maçlar oynayarak, iyi sonuçlar aldık. Bu çıkışımızı devam ettiriyoruz. Sivasspor, bu senenin önemli takımlarından ve kafaya oynayan ekiplerinden biri. Rakibin ismi, cismi ne olursa olsun, biz her maçtan puan ve puanlar almak için sahaya çıkacağız. Bunun ilki de Sivasspor maçı olacak ve kendimize inanarak gidiyoruz. İyi çalışarak gidiyoruz, hazır olarak da gideceğiz inşallah. Oradan da puan ve puanlar alarak evimize döneceğiz inşallah" dedi.



Oğuz Yılmaz: "Sivas’a giderken çok fazla korkmuyoruz"

Oğuz Yılmaz ise ilk defa bu kadar uzun süre futbol oynamadıklarını ve korona virüs testleri negatif çıktığından dolayı antrenmanlara erken başladıklarını belirtti. Bu aranın futbolcular için uzun olduğunu ifade eden Yılmaz, "Hem de çok uzun bir süreydi. Sezon arasında bile bu kadar yatmıyorduk. Vücudumuz bayağı bir stabil kaldı. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz, sakatlık riskini azaltmak için. Çünkü futbolcu bu tür bekleyişlerden sonra oynamak sakatlıkları getirebiliyor. Hocamızda bunlara çok dikkat ediyor. O yüzden biz biraz erken başladık. Diğer takımlara göre ve takımımızda da korona virüs çıkmaması, antrenmanlara ara vermememizi sağladı. Bu bakışla ilerliyoruz. Bizim bir avantajımız var. Bence son maçlarda çok iyi bir birlikteliğimiz vardı ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu ara bize iyi geldiğini düşünüyorum o yüzden Sivas’a giderken de korkmuyoruz. İyi futbolumuzu orada da devam ettirmeyi düşünüyoruz ve inşallah iyi bir sonuçla da döneriz" diye konuştu.



Radoslaw Murawski: "Sabırsızlanıyoruz, ne zamandır oynamak istiyorduk"

Radoslaw Murawski de uzun zamandır futbol oynamadığını ve Sivasspor maçı için sabırsızlandığını belirterek, "Sabırsızlanıyoruz, ne zamandır oynamak istiyorduk. Şimdi ne zaman oynayacağımızı bildiğimiz için zamanın geçmesini bekliyoruz ve ben çok sabırsızlanıyorum. İnşallah oradan 3 puanla ayrılırız. Biz hazırız. Baktığımız zaman şu anda oynayabiliriz, o yüzden umarım kazanırız, hedefimiz de kazanmak. Biz bunun için hazırlandık. Umuyorum bu grafikle devam ederiz. Ara verildiğinden beri her gün idman yaptım. Çünkü benim işimin bu olduğunu biliyorum. Biz ne kadar idman yaparsak o kadar hazır oluruz. Kendimizi hazır tutmamız bu anlamda da çok önlem kazanıyor. Maçlarda gol atıp, asist yapmak isterim. Katkıda bulunmak isterim. Umarım da öyle olur" şeklinde konuştu.



Zakarya Bergdich: "Çok kötü sakatlık geçirdim ama toparlanma fırsatım oldu"

Son olarak da Zakarya Bergdich, uzun süredir futbol oynayamadığını vurgulayarak, "Bu süreçte çok çalıştık ve oynamak için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çok kötü bir sakatlık geçirdim ama bu dönemde de biraz şanslıydım. Ligler araya gidince benim de toparlanma fırsatım oldu. Çalıştığım için de şu anda hazır hale geldim. Şans bulduğum taktirde de oynayabilirim" dedi.

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