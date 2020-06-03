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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor hijyene el attı

DHA

Denizlispor hijyene el attı

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını fırsata çevirdi.<br>Yeşil-siyahlı yönetim kulübe gelir sağlamak amacıyla kolonya ve dezenfektan işine girdi. Daha önce bayrak, çakmak, kupa ve diğer malzemeleri satarak kulübe gelir sağlayan yeşil-siyahlı yönetim, Denizlispor logosunun basılı olduğu temizlik ürünlerini satışa çıkardı. Yapılan açıklamada dezenfektanın 50, kolonyanın ise 30 TL olduğu ifade edildi. <br>Yönetim ayrıca ürünlerin makbuz karşılığı satılacağını belirterek makbuz olmadan kimsenin bu ürünleri almamasını istedi. Satış noktalarını Eski Kız Meslek Lisesi Otoparkı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Bayramyeri Meydanı, Denizlispor Store (Atatürk Stadı yanı) ve Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri olarak belirleyen yönetim, 10 adet ve üzeri alış veriş yapan kişilerin ürünlerinin ise adresine teslim edileceğini duyurdu. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-06-03 11:45:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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