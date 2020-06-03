Avdan Termik Santrali projesi iptal edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avdan Termik Santrali projesi iptal edildi

İHA

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Avdan Termik Santrali projesinin iptal edildiğini açıkladı.

Avdan Termik Santrali projesi iptal edildi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Avdan Termik Santrali projesinin iptal edildiğini açıkladı.

Denizli’nin Kale ile Tavas ilçesi sınırlarında yapımı planlanan ve uzun bir süredir gündemde olan “Avdan Termik Santrali” projesi iptal edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren doğa ve çevre konusundaki hassasiyetimizi net bir şekilde ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Çevre ve insan sağlığı ile ilgili projelerimizle Türkiye'nin en çevreci belediyesi, en sağlıklı şehri ve en temiz kenti ödüllerini aldık. Bunların yanında hayata geçirdiğimiz yeşil alanlar, parklar, katı atık bertaraf tesisleri, atık su arıtma tesisleri ve sayısız projemizle doğa ve çevre konusuna verdiğimiz önemi ortaya koyduk. Tavas ilçemizin Avdan Mahallesi'nde yapılması düşünülen termik santralle ilgili de hassasiyetimizi en baştan itibaren ortaya koyduk. Üzerimize düşen ne varsa her birini özenle yerine getirip konunun yakın takipçisi olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Avdan Termik Santrali ile ilgili tüm teknik analizlerimizle birlikte 27.04.2020, 30.04.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde gerekli itirazlarımızı yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da Denizli Büyükşehir Belediyemizin söz konusu itirazlarını dayanak göstererek Avdan Termik Santrali ÇED sürecini sonlandırdı, projeyi iptal etti. İtirazlarımız doğrultusunda ÇED sürecini sonlandıran, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, çevre başta olmak üzere bugüne kadar Denizlimize bir çok hizmeti bulunan ve bu süreçte de yanımızda olan önceki dönem Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'ye, ayrıca bu konuda hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahvehanelerde okey ve tavla oynanması yasak Denizli’de spor salonları bir süre daha kapalı İnternet kafe ve eğlence mekanları bir süre daha kapalı olacak
YEREL HABERLER Kahvehanelerde okey ve tavla oynanması ...
Suç makinesi 5 yıl sonra özel ekip tarafından yakalandı 24 ayrı suçtan aranan şahsı özel ekip dağ evinde yakaladı
YEREL HABERLER Suç makinesi 5 yıl sonra özel ekip tarafından ...
Parklar çocuklarla doldu
YEREL HABERLER Parklar çocuklarla doldu
Turistler gökyüzünden bakınca artık o manzarayı görmeyecek Pamukkale Belediyesi, turizm bölgesindeki hurda araçların bulunduğu depoyu kaldırdı
YEREL HABERLER Turistler gökyüzünden bakınca artık o manzarayı ...
Denizlispor'da Murawski oynamak için sabırsızlanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Murawski oynamak için sabırsızlanıyor
DTO Başkanı Uğur Erdoğan, annesini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER DTO Başkanı Uğur Erdoğan, annesini son yolculuğuna ...
Denizli’de 2019 yılında 3 bin 202 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı
YEREL HABERLER Denizli’de 2019 yılında 3 bin 202 ölümlü ve ...
Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Mutfakta kendini astı, ailesi sinir krizi geçirdi
Böyle hırsızlık görülmedi Otomobilin 4 lastiğini çalan hırsızlar aracı ise tahta parçalarının üzerine koydu
YEREL HABERLER Böyle hırsızlık görülmedi Otomobilin 4 lastiğini ...
Öğrenciler sembole dayalı yazı sistemi ile kısa film hazırladı
YEREL HABERLER Öğrenciler sembole dayalı yazı sistemi ile kısa film ...
Dünyada eşi benzeri bulunmayan Traian heykelinin restorasyonu tamamlandı Eşsiz güzellikteki Traian, restorasyonun ardından görücüye çıkacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Dünyada eşi benzeri bulunmayan Traian heykelinin ...
Sosyal yaşam alanları ve kültür merkezleri hizmete açılacak
YEREL HABERLER Sosyal yaşam alanları ve kültür merkezleri hizmete ...
Denizlispor hijyene el attı
YEREL HABERLER Denizlispor hijyene el attı
Araç şarampole yuvarlandı, genç veteriner öldü
YEREL HABERLER Araç şarampole yuvarlandı, genç veteriner öldü
Kızılcabölükspor'da Duran korkuttu
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'da Duran korkuttu
Veteriner hekim takla atan otomobilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Veteriner hekim takla atan otomobilde hayatını ...
Valilikten dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Valilikten dolandırıcılık uyarısı
Kekik üreticisini zirai don vurdu Başkan Örki, kekik üretimi yapan çiftçiler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kekik üreticisini zirai don vurdu Başkan Örki, kekik ...
Laodikya’ya 100 kişilik ekiple büyük temizlik
YEREL HABERLER Laodikya’ya 100 kişilik ekiple büyük temizlik
Denizlisporlu futbolculardan 'Hazırız' mesajı Denizlispor'un başarılı futbolcusu Recep Niyaz: "Lige ara vermeden öncede iyi bir çıkışımız vardı, bunu devam ettirmek istiyoruz" Denizlispor'un genç futbolcusu Oğuz Yılmaz: "Bu ara bize iyi geldi" Denizlispor'un Polonyalı futbolcusu Radoslaw Murawski: "Sabırsızlanıyoruz, ne zamandır oynamak istiyorduk" Denizlispor'un Faslı futbolcusu Zakarya Bergdich: "Çok kötü sakatlık geçirdim ama toparlanma fırsatım oldu"
YEREL HABERLER Denizlisporlu futbolculardan 'Hazırız' ...
Bülent Uygun: Ligin oynanması doğru karar oldu
YEREL HABERLER Bülent Uygun: Ligin oynanması doğru karar oldu
Bülent Uygun’dan sitem: “Bu işin emekçisi olan futbolcular ve teknik direktörlerle konuşulmadı” “Almanya’da oynanan maçlarda, 4 maçta 6 adale sakatlığı oldu”
YEREL HABERLER Bülent Uygun’dan sitem: “Bu işin emekçisi olan ...
Mayıs ayında Denizli’nin ihracatı 164 milyon dolar oldu
YEREL HABERLER Mayıs ayında Denizli’nin ihracatı 164 milyon dolar ...
Mustafa Yumlu’dan sözleşme müjdesi
YEREL HABERLER Mustafa Yumlu’dan sözleşme müjdesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X