24 ayrı suçtan aranan kişi, operasyonla yakalandı

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında adam öldürme, uyuşturucu madde ticareti, sahtecilik gibi 24 ayrı suçtan hakkında 46 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.A.'yı (51), Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. <br>Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2015'ten bu yana aranan E.A.'yı yakalamak için operasyon başlattı. Hakkında adam öldürme, uyuşturucu ticareti yapma, resmi belgede sahtecilik, yağma gibi 24 ayrı suçtan kesinleşmiş 46 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.A.'nın Muğla'nın Menteşe ilçesinde olduğunu belirlendi. E.A.'yı yakalamak için özel ekip kuran Denizli Polisi, operasyon düzenledi. Saklandığı evin çevresini kuşatan polis eve yaptığı baskında E.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Denizli'ye getirilen E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.<br>Mahkemeye çıkartılan E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. <br> DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-04 02:00:29<br>
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