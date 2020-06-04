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Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada Yaya geçidinden geçmeye çalışan gence kamyonetin çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı Kamyonetin çarptığı genç 5 metre ileri fırlayıp yolda sürüklendi

İHA

Denizli'de yaya geçidinden geçen gence kamyonetin çarparak metrelerce ileriye fırlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisi ile 5 metre ileri fırlayan genç düştüğü yerde hareketsiz kalırken, ölümden döndüğü görüldü.

Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada Yaya geçidinden geçmeye çalışan gence kamyonetin çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı Kamyonetin çarptığı genç 5 metre ileri fırlayıp yolda sürüklendi

Denizli’de yaya geçidinden geçen gence kamyonetin çarparak metrelerce ileriye fırlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisi ile 5 metre ileri fırlayan genç düştüğü yerde hareketsiz kalırken, ölümden döndüğü görüldü.
Olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, 25 yaşındaki gencin ölümden döndüğü anlar saniye saniye görüntülendi. Gürkan D. (25) isimli genç yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidinde yürümeye başlayan Gürkan D.’ye yol ortasına geldiği esnada İbrahim A., idaresindeki 20 ADJ 209 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile Gürkan D., birkaç metre havalanıp 5 metre ileriye düştü. Yere düşen genç bir süre sürüklendikten sonra düştüğü yerde hareketsiz kaldı. Yaşanan bu anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası anbean kayıt altına aldı. Olayın ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Gürkan D., ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

“Çocuk yaya geçidinden geçiyordu”
Olayın görgü tanıklarından Ertan Ünal isimli esnaf ise kamyonetin çarpması ile gencin metrelerce ileriye düştüğünü kaydederek, “Çocuk yaya geçidinden geçerken hızlı gelen pikap vurmasıyla yere düşmesi bir oldu. Hemen 112’yi aradık geldiler götürdüler. Pek bir şeyi gözükmüyor ama inşallah bir şeyi yoktur” dedi.
Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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