Motosikleti devrilen Saygın, hayatını kaybetti

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<br>Hasan ARSLAN / SARAYKÖY (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Saygın Bahar (27), yaşamını yitirdi.<br>Kaza, dün akşam saatlerinde, Sarayköy-Babadağ karayolunda meydana geldi. Saygın Bahar idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada kasksız sürücü Bahar, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bahar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Sarayköy Hasan ARSLAN <br>2020-06-04 11:10:32<br>

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