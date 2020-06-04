Kamyonetin yayaya çarpma anı kamerada

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ünkan Urgancı, yaralandı.<br>Kaza, dün öğle saatlerinde, Kuşpınar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ünkan Urgancı'ya, İbrahim A. yönetimindeki 20 ADJ 209 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre savrulan Ünkan Urgancı yaralandı. Ünkan Urgancı çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılak tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-06-04 12:31:25<br>
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