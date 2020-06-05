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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de el sıkışarak yapılan pazarlık hayvan pazarında yasaklandı

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 18 Mart ta kapan Denizli'de ki canlı hayvan pazarları İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun kararı ile açılmasına karar verildi. Alınan karar gereği, pazarlıkta el sıkma gibi sosyal mesafeye aykırı hareketlerden kaçınılacak.

Denizli’de el sıkışarak yapılan pazarlık hayvan pazarında yasaklandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 18 Mart ta kapan Denizli’de ki canlı hayvan pazarları İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu’nun kararı ile açılmasına karar verildi. Alınan karar gereği, pazarlıkta el sıkma gibi sosyal mesafeye aykırı hareketlerden kaçınılacak.
Konu ile ilgili Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, COVİD19 salgını nedeniyle Korona Virüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülke genelinde yayılımının önemli ölçüde engellendiği hatırlatıldı. Açıklamada alınan kararlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
“İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu yaptığı değerlendirmeler neticesinde kapatılan Canlı Hayvan Satış yerlerinin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılmasını uygun görülmüştür. Hayvan satış yerlerine girişte maske takılması zorunludur. Giriş ve çıkışların tek noktadan farklı kapılardan olması, giriş ve çıkışlarda dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yapılacak. Hayvan pazarlarına giriş yapan vatandaşların vücut ısıları temassız şekilde ölçülecek. Giriş ve çıkış yerleri başta olmak üzere, pazarların muhtelif yerlerinde el dezenfaktanları bulundurulacak. Hayvan pazarlarındaki tuvalet ve lavaboların temiz tutularak, sıvı sabun, peçete, otomatik kurulama makinası gibi malzemelerin yeterli miktarlarda bulundurulacak. Pazar içerisinde fiziki temastan kaçınılacak, pazarlıkta el sıkma gibi sosyal mesafeye aykırı hareketlerden kaçınılacak.
Sosyal mesafeyi etkileyecek kalabalıkların olması durumunda görevlilerin gerekli müdahaleyi yapmalarına karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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