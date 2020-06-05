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Kızılcabölükspor'da şanssız sakatlık

DHA

 DENİZLİ, (DHA)TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da kaleci Amaç Ulaş Bayram'ın şanssız sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. Sarı-kırmızılı takımın birinci kalecisi konumundaki Amaç Ulaş'ın bireysel antrenman yaparken elinin kırıldığı açıklandı. Ameliyat olan 24 yaşındaki eldivenin 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ameliyat olan oyuncumuz Amaç Ulaş Bayram´a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA) 2020-06-05 11:09:05

Kızılcabölükspor'da şanssız sakatlık

<br> DENİZLİ, (DHA)TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da kaleci Amaç Ulaş Bayram'ın şanssız sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. Sarı-kırmızılı takımın birinci kalecisi konumundaki Amaç Ulaş'ın bireysel antrenman yaparken elinin kırıldığı açıklandı. Ameliyat olan 24 yaşındaki eldivenin 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ameliyat olan oyuncumuz Amaç Ulaş Bayram´a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)<br>2020-06-05 11:09:05<br>

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