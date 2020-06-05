Rektör Savaş: “Merkezi sınavlarda korona virüsle ilgili önlemleri arttırdık”

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 2728 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile birlikte diğer yapılacak olan merkezi sınavlar için korona virüs tedbirleri kapsamında önlemleri arttırdıklarını ifade etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ve 2728 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Sınavlarda alınacak güvenlik önlemlerini görüşmek üzere, Uşak Üniversitesi Recep Tayip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato salonunda gerçekleşen toplantıya, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kılıç, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür V. Dilek Çörük, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.



“Sınav güvenliği ve hijyenle ilgili gerekli tedbirleri aldık”

Toplantıda sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında alınacak tedbirler görüşülerek kararlar alındı.

Rektör Savaş, sınav güvenliği ve hijyenle ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti. Rektör Savaş 2020 MSÜ ve YKS sınavlarının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.



“Covid19 salgını nedeniyle önlemlerimizi arttırdık”

14 Haziran 2020 Pazar günü 15 okulda gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavına, Uşak ilinde 2 bin 951 adayın gireceğini belirten Rektör Savaş, “Bu seneki yapacağımız sınavlarımızda Covid19 salgını nedeniyle önlemlerimizi arttırdık. Okullarımızda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacaktır. ÖSYM tarafından adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecektir. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler. Sınav günü binalarımızın girişlerinde yığılmalara sebebiyet vermemek adına ailelerimiz binalarımızın bahçelerine alınmayacak, emniyet görevlileri adayların ve sınav görevlilerinin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörü ile yapacaktır. ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık.” dedi.



“Adaylar dikkatli olmalı”

MSÜ sınavına gireceklere, sınav giriş belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı gibi kılavuzda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları konusunda uyarılarda bulunan Rektör Savaş, “Sınav kılavuzda yazan geçerli kimlik belgelerini sunamayan adaylar sınava alınmayacaklardır. İl Nüfus Müdürlüğümüz 14 Haziran 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 arasında nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylarımız için açık tutulacaktır. Ayrıca adaylarımız sınava getirilmesi yasak olan araçgereçleri yanlarına almamalıdır. Adaylarımızın sınav günü binalara alınacakları son saat 10.00’dır. Bu saatten sonra sınav binasına adaylarımız kesinlikle alınmayacak ve sınav 10.15’te başlayacaktır. Adaylarımızın sıkıntı yaşamamaları adına bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir” şeklinde konuştu.



Sınav gününde vatandaşlara gürültü kirliği uyarısı!

Sınav yapılacak okul binalarının etrafında araç trafiğini olumsuz etkileyecek şekilde araçların park edilmemesi konusunda hatırlatmalarda bulunan Prof. Dr. Savaş, “Sınav günlerinde halkımızdan duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Pazar günü sınav saatleri içinde gürültü kirliliğinin olmaması ve adaylarımızın sağlıklı bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili, Valiliğimiz başta olmak üzere, Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Uşak halkımızdan da ricamız gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermeleridir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.