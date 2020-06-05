Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı

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<br>Deniz TOKATRamazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katına vinç asansörüyle eşya taşımak için yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamak isteyen Orhan Yılmaz (31), akıma kapılarak, ağır yaralandı.<br>Olay, saat 12.30 sıralarında, Kale Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. Bir taşımacılık firmasında çalışan Orhan Yılmaz, 4 katlı apartmanın çatı katına eşya taşımak için vinç asansörüne bindi. Yılmaz, vinç asansörüne engel olmaması için yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamaya çalıştı. Ancak akıma kapılarak, 7 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKATRamazan ÇETİN <br>2020-06-05 15:56:31<br>

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