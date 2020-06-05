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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi'de geri dönüşüme katkı sunan 5 okul ödüllendirildi

İHA

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Merkezefendi'de geri dönüşüme katkı sunan 5 okul ödüllendirildi

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Merkezefendi Belediyesi, Servergazi Mahallesi’ndeki Geri Dönüşüm Parkı’nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ dolaysıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun, birim müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Belediye başkan yardımcıları, Elektronik Atık Toplama Projesi kapsamında beraber çalıştıkları 5 okula plaket verdi. Etkinlikte ayrıca pil, bitkisel yağ, elektrikli eşya, cam, metal, plastik ve kağıt atık bölümleri bulunan ‘Mobil Atık Getirme Noktası ve Zirai Atık Toplama Kutusu’ tanıtıldı. Merkezefendi'de ikamet eden vatandaşlar, tanıtılan makinelerle beraber hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak. Düzenlenen etkinlikte Namık Kemal Ortaokulu Korosu tarafından da günün anlam ve önemini belirten şarkılar söylenildi.

“Atıklardan neler yapılabileceğimizi gösterdik”
Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, “Etkinliğimizi burada atıkların geri dönüşümüyle oluşturduğumuz bu parkta yapmak istedik. Yeşil alan içerisinde hiçbir ağaca zarar vermeden, tamamen atıl durumundaki ürünlerden imal ederek sevgili gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine atıklardan neler yapabileceğimizi gösterdik. Merkezefendi Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık’ projesine ve geri dönüşüme çok önem veriyoruz. Bu konularda çalışmalarımız devam edecek. Herkesin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” dedi.
Öte yandan, Sıdıka Çalışkan Ortaokulu, İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Namık Kemal Ortaokulu, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli Okulları, Yenişehir Anaokulu ve Amiroğlu İlkokulu plaket verilen okullar oldu.

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