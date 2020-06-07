Hurdaya dönen otomobilde 3 kişi yaralındı

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı. Meydana gelen kaza sonrası hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi girişi Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Ö.K. idaresindeki 20 RK 290 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol ortasında refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte T.P. ve A.K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönene araçtan çıkarılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldılar.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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