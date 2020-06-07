Hurdaya dönen otomobilde 3 kişi yaralındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurdaya dönen otomobilde 3 kişi yaralındı

İHA

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı. Meydana gelen kaza sonrası hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Hurdaya dönen otomobilde 3 kişi yaralındı

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı. Meydana gelen kaza sonrası hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi girişi Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Ö.K. idaresindeki 20 RK 290 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol ortasında refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte T.P. ve A.K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönene araçtan çıkarılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldılar.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Levyelerle saldırdıkları genci feci şekilde darp ettiler! Levye, tekme ve yumruklu kavga güvenlik kamerasında Kız meselesi yüzünden bir birine giren iki aile sokağı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Levyelerle saldırdıkları genci feci şekilde darp ...
Denizli'de 'sigarasız' mahalle, başarısıyla örnek oldu
YEREL HABERLER Denizli'de 'sigarasız' mahalle, başarısıyla örnek ...
Otomobil traktöre çarptı: 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Otomobil traktöre çarptı: 2 kişi öldü
Mevsimlik işçilerin konakladığı alana otomobil daldı: 2 ölü Kazada hayatına kaybeden adamın telefonuna gelen ‘Uyanamazsam beni ara’ mesajı ise yürek burktu Önce ağaca sonra traktöre çarpan otomobil iki arkadaşa mezar oldu
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilerin konakladığı alana otomobil daldı: ...
Anne ve kız takla atan araçtan burunları dahi kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Anne ve kız takla atan araçtan burunları dahi ...
Domuz avında yanlışlıkla vurulan 59 yaşındaki adam öldü
YEREL HABERLER Domuz avında yanlışlıkla vurulan 59 yaşındaki adam ...
'Beyaz cennet' Pamukkale'de hafta sonu hareketliliği
YEREL HABERLER 'Beyaz cennet' Pamukkale'de hafta sonu hareketliliği
Türkiye’nin en zenginleri bu ilçeden çıkıyor Türkiye’nin en zenginleri arasındaki 2 isim nüfusu 6 bin olan Babadağ’dan çıktı Bu ilçe zenginlikte Türkiye ile yarışıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin en zenginleri bu ilçeden ...
Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor
YEREL HABERLER Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor
Domuz avında sırtından vuruldu
YEREL HABERLER Domuz avında sırtından vuruldu
Lüks aracın çarptığı kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Lüks aracın çarptığı kamyonet yan yatarak metrelerce ...
Büyükşehir'den anlamlı günde anlamlı proje Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete girdi
YEREL HABERLER Büyükşehir'den anlamlı günde anlamlı ...
Çal Kanyonu'na Türkiye'nin en uzun asma köprülü yürüyüş yolu
YEREL HABERLER Çal Kanyonu'na Türkiye'nin en uzun asma köprülü ...
Korona virüs süreci turizm ve bağlantılı sektörleri yüzde 60 oranında olumsuz etkiledi Dr. Öğr. Üyesi Arıcı: “Turizm fırsatlarına odaklanmalıyız”
YEREL HABERLER Korona virüs süreci turizm ve bağlantılı sektörleri ...
Merkezefendi'de geri dönüşüme katkı sunan 5 okul ödüllendirildi
YEREL HABERLER Merkezefendi'de geri dönüşüme katkı sunan 5 okul ...
Sadece minaresi kalan cami avlusunda 100 yıl sonra namaz sevinci
YEREL HABERLER Sadece minaresi kalan cami avlusunda 100 yıl sonra ...
Başkan Zolan’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: “2004 yılında Denizli'de göz gözü görmüyordu” Başkan Zolan, 16 yıllık çevre yatırımlarını anlattı "Bizim davamız, sevdamız Denizli’dir"
YEREL HABERLER Başkan Zolan’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ...
Hayvan alım satımında, pazarlık sırasında el sıkışmak yasaklandı
YEREL HABERLER Hayvan alım satımında, pazarlık sırasında el sıkışmak ...
Karısının boğazını keserek öldüren katil zanlısı koca: ‘adalete güveniyorum’
YEREL HABERLER Karısının boğazını keserek öldüren katil zanlısı ...
Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı
Meslek liselerinin ürettiği masken ve dezenfektanlar LGS sınavında da kullanılacak Denizli'de 19 bin 254 öğrenci sınavda yarışacak
YEREL HABERLER Meslek liselerinin ürettiği masken ve dezenfektanlar ...
Cuma namazında bayılan vatandaşın yardımına namaz kılmaya gelen sağlık çalışanları koştu Cuma namazında tansiyonu düşen vatandaş bayıldı
YEREL HABERLER Cuma namazında bayılan vatandaşın yardımına namaz ...
Cuma namazında cemaat cami bahçelerinin dışına taştı Cuma namazı sosyal mesafe kurallarına göre eda edildi
YEREL HABERLER Cuma namazında cemaat cami bahçelerinin dışına ...
Yük asansörü kuran nakliyeciye, eşya taşırken elektrik çarptı Bindiği asansörde yüksek gerilim hattına kapılıp, 5 metreden aşağı düştü Ev eşyası taşımak istediği asansörle yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı
YEREL HABERLER Yük asansörü kuran nakliyeciye, eşya taşırken ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X