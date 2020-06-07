Denizlispor indirim istiyor

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)SÜPER Lig'de 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor'da yönetim oyunculardan fedakarlık istedi. Koronavirüs pandemisi yüzünden maçlara çıkamayan ve gelirleri düşen yeşil-siyahlılar mali açıdan sıkıntıya girerken, kurmayların futbolcularla indirim konusunda görüşmelere başladığı vurgulandı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, koronavirüs sürecinin kulübü olumsuz yönde etkilediğini belirtti. <br>"Hiçbir yerden para gelmiyor" diyen Fırat, "Mali açıdan kulübün iyi olduğunu söyleyemeyiz. Sadece otopark geliri var. Akar gelir için dezenfektan ve kolonya satışı yaparak para toplamaya çalışıyoruz. Kulübün borcu olduğu gibi futbolcuların da birikmiş alacağı var. Bu süreci aşmak için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak futbolcu arkadaşlarımızdan da alacakları konusunda indirim istiyoruz. Şimdiden kulübün kasasına katkı yapacak herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-07 13:10:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.