Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapanan Pamukkale travertenleri aylar sonra ziyarete açıldı. Yurt dışı uçak seferlerinin kapalı olması sebebiyle Pamukkale, yerli turistleri ağırlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda ziyarete kapanan Pamukkale, 1 Haziran itibarı ile kapılarını açtı. Pamukkale travertenleri ilk hafta sonu ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yurt dışı uçak seferlerinin kapalı olması ile Pamukkale'nin ilk hafta ziyaretçileri yerli turistler oldu. Ziyaretçilere, görevliler tarafından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

'Beyaz cennet'i ziyaret etmek için Ankara’dan gelen Ömer Seyit ve Nil Dilbel Gürsoy çifti çok beğendiklerini ve beyazlığına hayran kaldıklarını belirtti. Ömer Seyit Gürsoy, “Karantina kurallarına uyduk riayet ettik. Vaka sayısı azaldı ve biraz esnetilince biz de dinlenmek, dolaşmak ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirmek adına Pamukkale’ye geldik. Gayet güzel bir yer, gelmeyen herkese tavsiye ederim, birçok kişi Denizli’den geçiyor ama buraya uğramıyor. Bence uğramamak kayıp” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.