Park halindeki motosikletin üstüne binip ittirerek çaldı Motosiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı Park halindeki motosikleti sadece 5 dakikada çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki motosikletin üstüne binip ittirerek çaldı Motosiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı Park halindeki motosikleti sadece 5 dakikada çaldı

İHA

Denizli'de bir şahsın park halindeki motosikleti üstüne binip ittirerek çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Sahibinin 2 gün sonra fark ettiği olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Park halindeki motosikletin üstüne binip ittirerek çaldı Motosiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı Park halindeki motosikleti sadece 5 dakikada çaldı

Denizli’de bir şahsın park halindeki motosikleti üstüne binip ittirerek çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Sahibinin 2 gün sonra fark ettiği olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Uğur Gündede, 20 AJ 780 plakalı motosikletini her zaman bıraktığı yere park etti. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, bir şahıs motosikleti fark edip önce çevresini kolaçan etti. Birkaç metre ilerleyen şahıs ardından geri gelerek motosikletin üstüne oturdu. Öğle saatleri ve caddenin işlek anları olmasına aldırış etmeyişi ise dikkatlerden kaçmadı. Belirli aralıklarla apartmanı kolaçan eden hırsız, yavaş yavaş motosikletin yönünü değiştirerek yokuş aşağıya gidiyor. Önünden geçen hiçbir vatandaşı bile dikkat almaması bu kadarına da pes dedirtti.

“Motosikleti 5 dakikada çaldı”
Motosikletinin yaklaşık 4 bin TL değeri olduğunu ve çalındığını 2 gün sonra fark ettiğini belirten Uğur Gündede, “Motosikletim iki gün önce çalındı, biz bu sabah fark ettik. Motosikletim, burada duruyordu yönü de yukarıya doğru dönüktü. Şahıs sakin bir şekilde yukarıdan geliyor. Önce motosiklete oturuyor. Bir zaman oturduktan sonra binayı kontrol ederek alıp götürüyor. Caddenin en işlek olduğu saatlerde, 13.00 14.00 saatleri arasında 5 dakikada gibi bir sürede gerçekleştiriyor. Motosikletinin fiyatı 3 bin 500 ile 4 bin TL arasındaydı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

65 yaş üstü vatandaşlar 4. defa sokağa çıktı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar 4. defa sokağa çıktı
Pamukkale semaları paraşütçülerle yeniden renklendi
YEREL HABERLER Pamukkale semaları paraşütçülerle yeniden renklendi
Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor
YEREL HABERLER Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor
Otomobil şarampole yuvarlandı: Koca öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: Koca öldü, eşi ve 2 ...
Denizlispor indirim istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor indirim istiyor
Uçuruma yuvarlanan otomobilde baba öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Otomobil 15 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı Trafik kazasında anne ve çocukları yaralanırken, baba hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan otomobilde baba öldü, eşi ve 2 ...
Levyelerle saldırdıkları genci feci şekilde darp ettiler! Levye, tekme ve yumruklu kavga güvenlik kamerasında Kız meselesi yüzünden bir birine giren iki aile sokağı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Levyelerle saldırdıkları genci feci şekilde darp ...
Hurdaya dönen otomobilde 3 kişi yaralındı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilde 3 kişi yaralındı
Denizli'de 'sigarasız' mahalle, başarısıyla örnek oldu
YEREL HABERLER Denizli'de 'sigarasız' mahalle, başarısıyla örnek ...
Otomobil traktöre çarptı: 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Otomobil traktöre çarptı: 2 kişi öldü
Mevsimlik işçilerin konakladığı alana otomobil daldı: 2 ölü Kazada hayatına kaybeden adamın telefonuna gelen ‘Uyanamazsam beni ara’ mesajı ise yürek burktu Önce ağaca sonra traktöre çarpan otomobil iki arkadaşa mezar oldu
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilerin konakladığı alana otomobil daldı: ...
Anne ve kız takla atan araçtan burunları dahi kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Anne ve kız takla atan araçtan burunları dahi ...
Domuz avında yanlışlıkla vurulan 59 yaşındaki adam öldü
YEREL HABERLER Domuz avında yanlışlıkla vurulan 59 yaşındaki adam ...
'Beyaz cennet' Pamukkale'de hafta sonu hareketliliği
YEREL HABERLER 'Beyaz cennet' Pamukkale'de hafta sonu hareketliliği
Türkiye’nin en zenginleri bu ilçeden çıkıyor Türkiye’nin en zenginleri arasındaki 2 isim nüfusu 6 bin olan Babadağ’dan çıktı Bu ilçe zenginlikte Türkiye ile yarışıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin en zenginleri bu ilçeden ...
Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor
YEREL HABERLER Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor
Domuz avında sırtından vuruldu
YEREL HABERLER Domuz avında sırtından vuruldu
Lüks aracın çarptığı kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Lüks aracın çarptığı kamyonet yan yatarak metrelerce ...
Büyükşehir'den anlamlı günde anlamlı proje Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete girdi
YEREL HABERLER Büyükşehir'den anlamlı günde anlamlı ...
Çal Kanyonu'na Türkiye'nin en uzun asma köprülü yürüyüş yolu
YEREL HABERLER Çal Kanyonu'na Türkiye'nin en uzun asma köprülü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X