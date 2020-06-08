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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk dünyasından araştırmacılar, çevrimiçi konferansta bir araya geldi

İHA

Uluslararası Türk Akademisi, "Abay ve . Yüzyıl: Çağların Öğretisi" isimli internet ortamında konferans gerçekleştirdi. Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Nergis Biray, hazırladıkları "Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu" adlı eserin amacını, Türklük bilimi açısından önemini ve hazırlık sürecini anlattı.

Türk dünyasından araştırmacılar, çevrimiçi konferansta bir araya geldi

Uluslararası Türk Akademisi, “Abay ve . Yüzyıl: Çağların Öğretisi” isimli internet ortamında konferans gerçekleştirdi. Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Nergis Biray, hazırladıkları “Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu” adlı eserin amacını, Türklük bilimi açısından önemini ve hazırlık sürecini anlattı.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü ve aynı zamanda FenEdebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Nergis Biray, hazırladıkları “Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu” adlı eserin amacını, Türklük bilimi açısından önemini ve hazırlık sürecini anlattı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından alınan kararla 2020 yılı doğumunun 175. yılında Kazak Aydını Abay Kunanbay Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda, Uluslararası Türk Akademisi, tarafından düzenlenen “Abay ve . Yüzyıl: Çağların Öğretisi” isimli konferansa, Türk Dünyası alanında araştırma yapan alanında uzman bilim insanları çevrimiçi olarak katıldı.

Katılımcılar
Konferansta, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, UNESCO Asya ve Pasifik Ülkeleri Bölümü Başkanı Andrey Şevelyov, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymağambetov, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Jamankulov, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Sultan Rayev, TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldız, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Türkiye UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Azerbaycan Millî Meclisi Üyesi, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı İsa Habibbeyli, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçi Batırhan Kurmanseyit, Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin, Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı temsilcisi ile Azerbaycan, Başkurdistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moğolistan, Özbekistan ve Türkiye’nin tanınmış Türkolog bilim insanları katıldı.

“Kültürel birliğimiz ve milli köklerimizin gücü de ortaya çıkmaktadır”
Konferansta, “Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu” adlı eserin editörlerinden Prof. Dr. Nergis Biray, eserin amacını, Türklük bilimi açısından önemini ve hazırlık sürecini anlattı. Prof. Dr. Biray, “Abay Kunanbayoğlu, eserleriyle günümüze kadar ulaşan fikirleri, felsefesi, eleştirileri, şiirleri, tabiat tasvirleri, acıları ve sevinçleriyle tanınması ve eserleri üzerinde çalışılması gereken bilgelerimizdendir. Abay, geçmişten bugüne taşıdığımız kültürel kodlarımızı, Rus ve Batı kültürüyle zenginleştirdiği ama milli kimliğini kaybetmeden tam tersine geliştirerek, ana diliyle bugüne getiren bir edibimizdir. O, bu görevi Kazak akınlık geleneğini kullanarak ve Kutadgu Bilig, Kabusname gibi nasihatname ve siyasetname türündeki eserlerin yöntemini takip ederek gerçekleştirmiştir. Türk dünyasını birleştiren bu örneklerle kültürel birliğimiz ve milli köklerimizin gücü de ortaya çıkmaktadır” dedi.

“Kazakistan tarihi, edebiyatı, dili ve sosyal hayatı tanımak okuyuculara tanıtmaktır”
Prof. Dr. Biray, “Çalışmanın amacı, sadece Abay Kunanbayoğlu’nu değil Kazakistan tarihi, edebiyatı, dili ve sosyal hayatı tanımak, okuyuculara tanıtmaktır. Farklı kaynaklardan elde edilen makaleler, Üniversitemiz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri tarafından özveriyle Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Öğrencilerimiz çeviri yaparak hem çeviri sanatının inceliklerini öğrendiler hem de makaledeki konularla birlikte Kazakistan’ı, edebiyatını, fikir dünyasını ve Abay’ı tanıdılar, tanıttılar. Türkiye’deki diğer üniversitelerden bilim adamları ve yine PAÜ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri de makaleleriyle çalışmaya katkı sağladılar” ifadeleriyle anlattı.

“Eserde toplam olarak 83 makale ve 3 kitap tanıtım yazısı yer almaktadır”
Konuşmalarının devamında Prof. Dr. Biray, “Kitap Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın KasımJomart Tokayev, Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Abzal Saparbekulı, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Darhan Kıdırali ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Sayın Yakup Ömeroğlu’nun sunuş yazılarıyla başlamaktadır. Eserde toplam olarak 83 makale ve 3 kitap tanıtım yazısı yer almaktadır. Makalelerden 30’u Türkiye Türkçesi ile Türkiye’deki öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından kaleme alınmıştır. 51 makale Kazak Türkçesinden, 1 makale Rusçadan, 1 makale de İngilizceden Türkçeye aktarılmıştır. Eser, Yusuf Has Hacip, Ahmet Yesevi, Mahtumkulu, Cengiz Aytmatov, Yunus Emre gibi birbirinden uzak coğrafyalarda aynı milli kültürel temel üzerinde şekillenen, aynı temel fikirleri ifade eden abidevi değerlerimizin, Türk kültür ve medeniyetinin yaşatılması, korunması, gelecek nesillere aktarılması, milli kültürel kimliğimizin sürekliliğinin temin edilmesi konusunda önemli bir işlev yerine getirdiklerini, ve bu misyonlarını bugün de devam ettiklerini göstermesi açısından da önem taşımaktadır” dedi.

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