KOM ekiplerinden 3 farklı adrese kaçak ürün operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, binlerce kaçak makaron, 3 litre kaçak alkol ve onlarca cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tütün ve alkol kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 3 farklı adrese yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alırken 230 bin adet makaron, 3 litre kaçak alkol ve 378 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslara adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.