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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Solvent karışımlı atık yağı satmaya çalışan şahsı polis yakaladı

İHA

Denizli'de solvent karışımlı atık yağları akaryakıt olarak satmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalandı. Operasyonda 6 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Solvent karışımlı atık yağı satmaya çalışan şahsı polis yakaladı

Denizli’de solvent karışımlı atık yağları akaryakıt olarak satmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalandı. Operasyonda 6 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Denizli’de bir şahsın solvent karışımlı atık yağları akaryakıt olarak satmaya çalıştığı bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışmasının ardından ekipler bir adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında ismi henüz öğrenilemeyen şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 6 bin litre karışımlı kaçak akaryakıta ise ele konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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