Dünyaca ünlü Pamukkale’den yaklaşık 400 kamyon çamur çıkartıldı Kocaçukur gölette büyük güzellik ortaya çıktı Kocaçukur içerisinde bulunan gölette temizlik çalışması devam ediyor

– UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan travertenleri ile ünlü Denizli Pamukkale’nin eteklerinde yer alan ve ‘Kocaçukur’ olarak adlandırılan bölgedeki gölette çamur temizlik çalışmaları tamamlandı. 11 yıl aradan sonra Kocaçukur’daki gölet Pamukkale Belediyesi tarafından tertemiz hale getirildi. İçinden 400 kamyondan fazla çamur çıkarılan gölet yeni görüntüsü ile dikkat çekti.

Beyaz cennet Pamukkale’nin hemen eteğinde yer alan 20 bin metrekare büyüklüğündeki gölet Pamukkale Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. Aydın Bölge Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan yapılacak olan çalışmalarla ilgili gerekli izinleri alan Pamukkale Belediyesi, çalışmaların gölün temizlenmesi ile ilgili etabını tamamladı. En son 2009 yılında temizlenen ve travertenlerden gelen suyun oluşturduğu gölette yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 400 kamyondan fazla çamur çıkarıldı. Göletteki su boşaltıldığında içinde bulunan ördek, kaz ve balıklar farklı bir havuza alındı. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar sonunda Kocaçukur’daki göletteki değişim fotoğraf karelerine yansıdı. Daha önce içinde oluşan çamur nedeniyle göletin rengi oldukça koyu görünürken, yapılan temizlik çalışmaları sonrası su doğal rengine döndü.



“Gölün çevresinde peyzaj ve havuz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bölgede çalışma yapmak için Aydın Bölge Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan izinli olarak yapıldığını hatırlattı. Başkan Örki, "Yıllardır çalışma yapılmadığı için göletin zemininde çamurlar birikmişti. Göldeki su boşaltılarak buradan 400 kamyondan fazla çamur çıkarıldı. Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra göle yeniden su dolduruldu. Şimdi doğal haline döndü. Gölün çevresindeki peyzaj ve havuz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu bölgede çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

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