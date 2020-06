Babasına kızıp 7 bin TL’lik kombiyi parçalayan şahıs bu defa evi yaktı Oturduğu evi bilinmeyen bir nedenle ateşe verdi Evine ateşe verdi, mahalleliyi ayağa kaldırdı

Denizli’de geçtiğimiz nisan ayında telefonda babası ile tartışıp evinin balkonundaki yaklaşık 7 bin TL’lik kombiyi parçalayan şahıs bu sefer evi yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içerisindeki yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1598/1. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Ümit Uğur K. (27), isimli şahıs bilinmeyen bir nedenden ötürü oturduğu evin yatak odasını tutuşturdu. Yangın kısa sürede evin her tarafını sardı. Evden dumanlar çıktığını gören bina sakinleri ise polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Olay sonrası evini yaktığı iddia edilen Ümit Uğur K., bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile kontrol amaçlı Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, şahıs geçtiğimiz 19 Nisan da ise telefonda babası ile kavga edip balkondaki kombiyi parçalayarak ev eşyaları ile aşağı atmış ve bina sakinlerini sokağa dökmüştü.



“Babasını dışarı attıktan sonra kendisi yerleşti ve biz bunu bir türlü çıkartamıyoruz”

Mahalle sakinlerinden Abdullah Ç., ise evi 23 ay önce Uğur K.’nin babasına kiraya verdiğini belirterek, “Biz burayı 23 ay önce babasına kiraya verdik. Babası burada otururken oğlu cezaevinden çıkmıştı 45 günlüğüne, babasını dövüyor ve dışarı atıyor. Babasını dışarı attıktan sonra kendisi geliyor yerleşiyor ve biz bunu bir türlü çıkartamıyoruz. Emniyete bir sürü dilekçe verdik ve imza topladık, savcılığa kadar çıktık. Savcı ev sahibine söyledi ‘burada kimsenin can ve mal güvenliği yok’ dedi. Savcı bize ‘bizimde can güvenliğimiz yok’ dedi. Bize bir çare bulamadı en son evin yakılma noktasına kadar geldi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.