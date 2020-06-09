Pamukkale ilçesi daha da güzelleşecek Pamukkale Belediyesi’nden kilit parke yol atağı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 23 mahallede beton kilit parke yol yapımı çalışması başladı. Güzelköy Mahallesi’nde başlanan çalışmalar aralıksız devam edeceğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “23 mahallede yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda yol ve kaldırım döşemesi yapılacak” dedi.

Normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarına hız veren Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde beton kilit parke taşı, yol ve kaldırım yapımı işlemine başladı. Bu çerçevede 23 mahallede yollar beton kilit parke taşı ile kaplanıyor. Güzelköy mahallesinde başlayan çalışmalarda mahallenin yolları parke taşı ile döşenirken, aynı yolların kaldırımları da yine beton parke taşlarıyla oluşturulacak. Yılsonuna kadar devam edecek olan çalışmalarla 23 mahallede yaklaşık 200 bin metrekare alan beton kilit parke taşı ile baştan sona yenilenmiş olacak.



“Etap etap tam 23 mahallemizde yıl boyunca çalışmalarımız devam edecek”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mutlu insanların ilçesi Pamukkale’yi oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyerek, “Normalleşme süreciyle birlikte bir yandan korona virüs mücadelemiz devam ederken bir yandan da vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için çabalıyoruz. Bu bağlamda mahallelerimizin daha güzel ve refah bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı hızlandırdık. 23 mahallemizde yapılacak olan yaklaşık 200 bin metrekarelik beton kilit parke taşı döşeme işlemimiz Güzelköy mahallemizden başladı. Etap etap tam 23 mahallemizde yıl boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Pamukkale’de yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmak ve onun için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

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