Ekip otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 5 yaralı

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ekip otosu ile otomobil çarpıştığı kazada 2'si polis, 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 08.00 sıralarında Menderes Bulvarı yan yolda meydana geldi. Hal Kavşağı yönünden gelen Murat Denizoğlu yönetimindeki 35 BAZ 61 plakalı otomobil, yan yola kontrolsüz şekilde çıkınca, trafik polisi Emre Kuyucu yönetimindeki 20 A 5444 plakalı ekip otosu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde yol kenarına savruldu. Kazada, trafik polisleri Emre Kuyucu ve Bilal Ceylan ile diğer otomobildeki Murat Denizoğlu, Mehmet Şahan ve Nasır Bozkurt yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-06-09 15:31:09<br>

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