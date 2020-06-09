Engelli genç kızın 3 aylık ızdırabına JASAT son verdi İstismara uğrayan genç kız kendisini kurtaran kadın astsubaya sarılarak teşekkür etti 3 aydır alıkonulan genç kızı JASAT kurtardı 3 ay boyunca kayıp olan genç kızın aranan bir şahıs tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Denizli’de 3 aydan bu yana kayıp olan yüzde 50 engelli 15 yaşındaki genç kız jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kurtarıldı. İstismara uğradığı belirlenen genç kız kendisini kurtaran JASAT timi üyesi kadın astsubaya ağlayarak sarılması ise yürekleri sızlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesinde meydana geldi. Aranması olan şahısların izini süren JASAT timi, güveni kötüye kullanma suçundan yakalaması olan R.M., isimli bir şahsı takibe aldı. Zanlının Tavas ilçesinde olduğunu belirleyen tim, Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile gözaltına aldı. Durdurulan araçta küçük yaşta genç kızın da olduğunu belirleyen tim, olayı araştırmaya başlayınca korkunç gerçeğe ulaştı. İsmi öğrenilemeyen genç kız hakkında 3 ay önce kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı öğrenildi. Yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu tespit edilen genç kızın, R.M.’nin kendisini kaçırdığını ve 3 aydan bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine genç kız koruma altına alındı. Genç kız kendisini kurtaran tim üyesi kadın astsubaya sarılarak teşekkür etti.

İşlemlerinin ardından JASAT timi tarafından Tavas Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kız ise jandarma eşliğinde ailesine teslim edildi.

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