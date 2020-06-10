İş yeri önünde görülen yılanı iftaiye ekibi yakaladı

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<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, kentin en işlek yerlerinden olan Bayramyeri Meydanı'ndaki bir iş yerinin önünde, bir kolinin altına giren yılan, çevredekileri korkuttu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.<br>Saraylar Mahallesi'ndeki Bayramyeri Meydanı'nda bir iş yerinin önünde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlar ve esnafta korku yaratan yılanı yakalamak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, ellerindeki özel aparatla bir kolinin altına saklanan yılanı kısa sürede yakaladı. 1, 5 metre uzunluğundaki yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-10 15:58:26<br>

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