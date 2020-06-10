Denizli'de 3 İranlı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 kişi, tutuklandı.<br>Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapılacağını bilgisine ulaştı. Ekipler, önceki gün ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 250 gram esrar ve 96 ecstasy hap ele geçirildi. Jandarma, İran uyruklu R.A. A.Ş., ve Y.V.'yi gözaltına aldı.<br>İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Deniz TOKAT <br>2020-06-10 16:10:24<br>

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