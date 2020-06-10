Denizli'de silah ticaretine 3 gözaltı

<br>Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde eve baskın yapan jandarma ekipleri, kalaşnikof piyade tüfeği ile 52 mermi ele geçirdi. Silahı satmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. <br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesindeki bir evde uzun namlulu silah ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekiplerce evde yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile 52 mermi ele geçirildi. Tüfek ve mühimmatı satmaya çalışırken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-06-10 16:16:52<br>
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