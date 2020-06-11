Denizli'de gölette kaybolan 2 kişi aranıyor

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<br>DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Kale ilçesinde gölete giren 2 kişi suda kayboldu. Kayıp kişilerin bulunması için itfaiye su altı timlerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.<br>Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Kayabaş Mahallesi'ndeki gölette meydana geldi. Gölete giren kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi, suda kayboldu. Durumun fark edenler jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine, jandarmanın dışında itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye su altı arama ekipleri, gölette çalışma başlattı. Suda kaybolan kişilerin bulunması için aramalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Kale DENİZLİ, (DHA)<br>2020-06-11 15:47:02<br>

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