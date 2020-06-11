Dayı-yeğen sulama göletinde boğuldu Denizli’de gölet faciası: 2 ölü

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Denizli’nin Kale ilçesinde gölette boğulan yeğenini kurtarmak isteyen 22 yaşındaki dayı da boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Kale ilçesinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte ilçedeki Sazak Sulama Baraj göleti kenarına giden Tunahan Nazalı (22), ismi henüz öğrenilemeyen 11 yaşındaki kız yeğeninin serinlemek için girdiği gölette çırpındığını gördü. Nazalı bunun üstüne gölete atlayarak yeğinini kurtarmak istedi. Ancak dayı ve yeğen göletteki akıntıyı kapılarak hayatlarını kaybetti.

Dayı ve yeğenin cesetlerini çıkarmak için kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

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