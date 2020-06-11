Denizli'de gölete giren 2 kişi boğuldu (2)

<br>CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU<br>Denizli'nin Kale ilçesinde, girdikleri gölette kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölenlerin Gülsüm Mayuk (14) ve Melik Tunahan Nazalı (20) olduğu belirlendi.Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)<br>DHA-Genel Türkiye-Denizli / Kale Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT<br>2020-06-11 17:44:02<br>
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