Denizli'de dayı- yeğen boğuldu (3)

<br>GÜLSÜM, SELFİE YAPARKEN GÖLETE DÜŞMÜŞ<br>Denizli´nin Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Baraj Göleti'nde boğularak hayatını kaybeden Gülsüm Mayuk (14) ile dayısı Melik Tunahan Nazalı´nın (20) aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla gölete gittikleri, Mayuk´un selfie yaparken ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve dayısı Melik Tunahan Nazalı´nın onu kurtarmak için arkasından gölete atladığı belirlendi. Olay yerinde cesetlerin çıkarılmasını bekleyen Nazalı´nın babası Yaşar Nazalı, "Tunahan´ım ben seni böyle mi bekleyecektim? Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü" diyerek feryat etti. Nazalı´nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesetleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT<br>2020-06-11 18:42:07<br>
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