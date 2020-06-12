Sahte ruhsatla kamyon satan çeteye operasyon

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de kiraladıkları kamyon ve kamyonetleri sahte ruhsat düzenleyerek sattıkları ileri sürülen 4 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, kiralık kamyon ve kamyonetlerin sahte ruhsat düzenlenip satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 haftalık takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda H.S. (50), Y.M. (33), S.M.S. (45) ve A.G. (40) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>Şüphelilerin, Isparta, Uşak, İzmir, Antalya ve Denizli'den kiraladıkları kamyon ve kamyonetleri sahte ruhsat düzenleyip sattığı belirlendi. Bu yöntemle 7 kişiyi dolandırıp, 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin sattığı 2 kamyon ise JASAT tarafından Manisa'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-12 11:06:33<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.