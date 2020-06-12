Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti (1)

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<br>Ramazan ÇetinTunay YAZICI/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.<br>Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.<br>İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇetinTunay YAZICI <br>2020-06-12 11:42:24<br>

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