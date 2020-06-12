Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti (2)

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>ÖLDÜRÜLEN ANNE İLE OĞULLARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU<br>Denizli'nin Çivril ilçesinde Ahmet Çakar'ın, intihar etmeden önce av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü eşinin adının Özlem, erkek çocuklarının isimlerinin ise Naki (11) ve Emir (8) olduğu öğrenildi.Ramazan ÇetinTunay YAZICI/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇetinTunay YAZICI<br>2020-06-12 12:29:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.