Asma tavan çöktü, yaşlı çift tesadüfen kurtuldu

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<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tek katlı müstakil evin salonundaki yaklaşık 30 metrekarelik asma tavanın tamamı çöktü. Olay sırasında yakınlarının nikah töreninde olan YaşarÜmmühan Adıgüzel çifti evlerine döndüklerinde şoke eden manzarayla karşılaştı.<br>Olay, dün öğle saatlerinden sonra Barutçular Mahallesi 10219 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yaşayan Yaşar (70), Ümmühan (60) Adıgüzel çifti, bir yakınlarının nikah törenine gitti. Törenin ardından evlerine dönen Adıgüzel çifti, salona girmek istedi ancak kapıyı açamadı. Zorlayıp kapıyı açtıklarında asma tavanın çöktüğü fark edip, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metrekarelik asma tavanın çökmesi nedeniyle eşyalar zarar gördü.<br>'EVDE OLSAYDIK, ALTINDA KALIP ÖLEBİLİRDİK'<br>Yaşar Adıgüzel, asma tavanın üzerlerine çökmediği için şanslı olduklarını belirterek, "Biz bir yakınımızın nikahı için evden ayrılmıştık. Akşam saatlerinde döndük. Salona girmek istedim ama kapıyı açamadım. Kapıyı zorlayarak açtığımda asma tavanın çöktüğünü gördük. İçeriye giremiyoruz. Asma tavanın çöktüğü sırada evde olsaydık, altında kalıp ölebilirdik. Hastayım ilaçlarım da salonda kaldı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-06-13 12:14:11<br>

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