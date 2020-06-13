Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Pazartesi günü saat 21.00´de deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kafile yarın yola çıkacak. Yarın öğle saatlerinde yapacağı son antrenmanın ardından saat 17.00´de özel uçakla Sivas´a giderek kampa girecek Denizlispor´da topuğunda ezilme olan Recep Niyaz ve bağırsak operasyonu geçiren Sackey bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Bülent Uygun, Sivas´a galibiyet için gideceklerini dile getirdi, "Zor bir maçla başlayacağız. Ancak oyuncularıma inancım tam. Öncelikli hedefimiz 3 puan" dedi.<br>Denizlispor yönetimi, pandemi sürecinde kolonya ve dezenfektan satışının ardından yeşil-siyah logolu koruyucu maskeyi de piyasaya sürdü. Kolonyayı 30, dezenfektanı 50 TL´den satışa çıkaran yönetim, maske fiyatını da belirledi. Maskelerin tanesini 5 TL, 5´li paketi ise 25 TL´den satışa çıkaran yönetim, böylelikle kulübe gelir de sağlamış oldu. Siyah ve beyaz olarak logolu üretilen maskeler makbuz karşılığında 4 noktada satılıyor. Taraftarlar bu maskeleri, Eski Kız Meslek Lisesi Otoparkı, Maliye Arkası Otoparkı, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri ve Denizlispor Store´dan (Atatürk Stadı yanı) temin edebilecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-13 12:37:46<br>
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