Gökoğlan; "Anadolu’da işgale karşı en ateşli miting Denizli’de olmuştur" Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan: “Denizli’nin bütün ilçelerinde ecdadımızı ve şanlı tarihimizi anlatacağız”

Denizli'de, milli mücadelenin 100'üncü yıldönümünde “Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı” konulu anma etkinliği düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Denizli'nin milli mücadele kahramanları anlatıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, milli mücadelenin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde “Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı” adlı etkinlik gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan program Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej ile başladı. Program kapsamında ayrıca Milli Mücadele döneminde kullanılan silah ve gereçlerin yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.



Açılışta konuşan Prof. Dr. Turgut Tok, Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 15 Mayıs 1919’da yaktığı Milli Mücadele ateşinin, tarihsel olarak çok büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi. Prof. Dr. Tok, “Karşınızda modern dünyanın bütün gelişmiş teknolojisi ile donatılmış ordular var. Milli Mücadelemiz, Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin dediği gibi yerden üç taş alıp fırlatarak onlarla mücadele etmenin ruhu ile başlamıştır” diye konuştu.



“Denizli’nin bütün ilçelerinde ecdadımızı ve şanlı tarihimizi anlatacağız”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan da, bu tür etkinliklerin büyük önem arz ettiğini söyledi. Gelecek nesillere Milli Mücadele dönemini ilçe ilçe anlatmaya devam edeceklerini belirten Gökoğlan, “Bu kadim topraklar 1176’da Miryokefalon Zaferi ile Anadolu’nun tapusunu almıştır. Yine 101 yıl önce 1919 yılında Ahmet Hulusi Efendinin önderliğinde Anadolu’da işgale karşı en ateşli miting Denizli’de olmuştur. Müftü Ahmet Hulusi Efendi, Çivril Müdafai Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyeti Başkanı Çorbacızade Mehmet Ali Ağa gibi önde gelen büyüklerimizin önderliğinde milletimiz gerekeni yapmıştır. Çivril'imizde, Denizlimizde ve bütün ilçelerimizde ecdadımızı ve şanlı tarihimizi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.



“Her yıl milli mücadeleyi anlatacağız”

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ise, Çivril’in Türk milletinin bağımsızlığı kazanması esnasında büyük çabalar harcadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Yemen’de, Çanakkale’de, Milli Mücadelenin değişik cephelerinde bu topraklardan binlerce şehidimiz var. Çivril geçmişte de bugün olduğu gibi Milli Mücadelede her türlü desteği vermiştir. İnşallah bu etkinlik geleneksel hale gelecek her yıl Çivril’de milli mücadeleyi anlatacağız”



Çivril Merkez Kapalı Pazaryerinde mehteran takımının gösterileri ile devam eden programa, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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